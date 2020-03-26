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Венедіктова визначилася із заступниками

Четвер, 26 березня 2020, 20:13
Венедіктова визначилася із заступниками

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила собі двох заступників.

Джерело: двоє співрозмовників в правоохоронних органах

Деталі: Заступниками будуть експрокурор Донецької області Андрій Любович та ексначальник відділу процесуального керівництва у кримінальних виробництвах прокуратури Сумської області Ігор Сидоренко.

Згідно з декларацією, у 2016 році Любович володів квартирою в Дніпрі площею майже 190 м.кв. і 48 тисячами гривень готівкою. У його дружини були задекларовані майже $50 тисяч.

У 2016 році він заробив більше 250 тисяч гривень на основному місці роботи і 373,5 тисячі - від підприємницької діяльності. Його дружина в той час заробила майже 950 тисяч.

Згідно з декларацією, Сидоренко в 2014 році заробив 151 тисячу гривень. Він володів квартирою площею 91 м.кв.

Нагадаємо: Нардепку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову було призначено на посаду тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР наприкінці грудня 2019 року після звільнення з посади глави ДБР Романа Труби.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораГенпрокуратура
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