Венедиктова определилась с замами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила себе двух заместителей.

Источник: два собеседника в правоохранительных органах

Детали: Заместителями будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и экс- начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области Игорь Сидоренко.

Согласно декларации, в 2016 году Любович владел квартирой в Днепре площадью почти 190 м.кв. и 48 тысячами гривен наличкой. У его жены были задекларированы почти $50 тысяч.

В 2016 году он заработал больше 250 тысяч гривен на основном месте работы и 373,5 тысячи – от предпринимательской деятельности. Его жена в то время заработала почти 950 тысяч.

Согласно декларации, Сидоренко в 2014 году заработал 151 тысячу гривен. Он владел квартирой площадью 91 м.кв.

Напомним: Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова была назначена на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР в конце декабря 2019 года после увольнения с должности главы ГБР Романа Трубы.