ТКГ зустрічалася онлайн: обговорювали наступні розведення і не підписували документів

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Четвер, 26 березня 2020, 22:31

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час засідання жодних документів підписано не було.

Україна порушувала питання, які стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб.

Наразі також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

Учасники ТКГ обговорювали наступні ділянки розведення сил.

Передісторія:

  • 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну радуза участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбудеться у форматі відеоконференції.

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Українська правда
Теми: Мінські угоди Донбас Андрій Єрмак


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