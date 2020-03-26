ТКГ зустрічалася онлайн: обговорювали наступні розведення і не підписували документів

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час засідання жодних документів підписано не було.

Україна порушувала питання, які стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб.

Наразі також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

Учасники ТКГ обговорювали наступні ділянки розведення сил.

Передісторія:

25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну радуза участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбудеться у форматі відеоконференції.

Читайте також: Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу

Роман Безсмертний: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО