ТКГ встречалась онлайн: обсуждали следующие разведения и не подписывали документов

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Четверг, 26 марта 2020, 22:31

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции.

Источник: Офис президента

Детали: Во время заседания никаких документов подписано не было. Участники встречи обсуждали следующие участки разведения сил.

Украина поднимала вопросы, касающиеся ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Сейчас также идет работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный советс участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду пройдет в формате видеоконференции.

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Украинская правда
Темы: Минские соглашения Донбасс Андрей Ермак


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