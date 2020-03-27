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ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ — ВООЗ

П'ятниця, 27 березня 2020, 01:30
ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ — ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Джерело: ВООЗ у Twitter

Дослівно: "Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті - лише 2 дні.

Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти".

Нагадаємо: Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: 

  • В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • У світі з 531 684 випадків захворювання новим коронавірусом 24 054 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

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Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяздоров'ясвіт
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