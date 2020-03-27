Пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ

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П'ятниця, 27 березня 2020, 02:30

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Джерело: ВООЗ у Twitter

Дослівно: "Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти".

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Теми: коронавірус Covid-2019


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