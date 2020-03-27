ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА УСКОРЯЕТСЯ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ — ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

Источник: ВОЗ в Twitter

Дословно: "Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть".

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