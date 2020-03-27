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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА УСКОРЯЕТСЯ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ — ВОЗ

Пятница, 27 марта 2020, 01:30
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА УСКОРЯЕТСЯ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ — ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

Источник: ВОЗ в Twitter

Дословно: "Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня.

Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть".

Напомним: Группа ученых из лондонского Имперского колледжа пришла к выводу, что если бы человечество не приняло меры, от коронавирусной болезни Covid-19 могли бы умереть 40 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • В Украине пока обнаружили 196 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
  • В мире из 531 684 случаев заболевания новым коронавирусом 24 054 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Николай Донев, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровьемир
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