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На Рівненщині всі хворі на СOVID-19 з одного села, одна померла

П'ятниця, 27 березня 2020, 11:18
На Рівненщині всі хворі на СOVID-19 з одного села, одна померла

Станом на 8 ранку 27 березня у Рівненській області підтверджено дев'ять випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний, усіх хворі – з одного села.

Деталі: глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль та головний санітарний лікар області Роман Сафонов на брифінгу 27 березня, речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Коваля: "Усі хворі – мешканці села Тинне, Сарненського району. Наразі 8 інфікованих ізольовані. Стан стабільний".

Пряма мова Сафонова: "Щодо хворої яка померла: її госпіталізували до реанімаційного відділення. Діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. Вона захворіла 13 березня, госпіталізована 19 березня".

Деталі: Речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі УП уточнив, що жінка померла після 17:00 25 березня, їй було 60 років.

За словами санлікара, більшість інфікованих – це люди, які відвідували зібрання та богослужіння, тому, щоб відслідкувати контакти, знадобиться не один день. 

Коваль зазначив, що ще 26 березня – після отримання даних швидких тестів – на виїздах із села встановили пости патрульної поліції та працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До з'ясування обставин мешканцям заборонили залишати село. Рух габаритного транспорту пустили в обхід села.

У Сарненську центральну райлікарню направили додаткові тести, захисні костюми і маски.

Що було раніше: Вранці 27 березня глава Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на СOVID-19, одна людина померла.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження СOVID-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на СOVID-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівненська областькоронавірусжертви
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