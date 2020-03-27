Станом на 8 ранку 27 березня у Рівненській області підтверджено дев'ять випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний, усіх хворі – з одного села.

Деталі: глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль та головний санітарний лікар області Роман Сафонов на брифінгу 27 березня, речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Коваля: "Усі хворі – мешканці села Тинне, Сарненського району. Наразі 8 інфікованих ізольовані. Стан стабільний".

Пряма мова Сафонова: "Щодо хворої яка померла: її госпіталізували до реанімаційного відділення. Діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. Вона захворіла 13 березня, госпіталізована 19 березня".

Деталі: Речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі УП уточнив, що жінка померла після 17:00 25 березня, їй було 60 років.

За словами санлікара, більшість інфікованих – це люди, які відвідували зібрання та богослужіння, тому, щоб відслідкувати контакти, знадобиться не один день.

Коваль зазначив, що ще 26 березня – після отримання даних швидких тестів – на виїздах із села встановили пости патрульної поліції та працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До з'ясування обставин мешканцям заборонили залишати село. Рух габаритного транспорту пустили в обхід села.

У Сарненську центральну райлікарню направили додаткові тести, захисні костюми і маски.

Що було раніше: Вранці 27 березня глава Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на Covid-19, одна людина померла.

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