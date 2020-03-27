На Рівненщині всі хворі на СOVID-19 з одного села, одна померла
Станом на 8 ранку 27 березня у Рівненській області підтверджено дев'ять випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний, усіх хворі – з одного села.
Деталі: глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль та головний санітарний лікар області Роман Сафонов на брифінгу 27 березня, речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Коваля: "Усі хворі – мешканці села Тинне, Сарненського району. Наразі 8 інфікованих ізольовані. Стан стабільний".
Пряма мова Сафонова: "Щодо хворої яка померла: її госпіталізували до реанімаційного відділення. Діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. Вона захворіла 13 березня, госпіталізована 19 березня".
Деталі: Речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук у коментарі УП уточнив, що жінка померла після 17:00 25 березня, їй було 60 років.
За словами санлікара, більшість інфікованих – це люди, які відвідували зібрання та богослужіння, тому, щоб відслідкувати контакти, знадобиться не один день.
Коваль зазначив, що ще 26 березня – після отримання даних швидких тестів – на виїздах із села встановили пости патрульної поліції та працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
До з'ясування обставин мешканцям заборонили залишати село. Рух габаритного транспорту пустили в обхід села.
У Сарненську центральну райлікарню направили додаткові тести, захисні костюми і маски.
Що було раніше: Вранці 27 березня глава Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на СOVID-19, одна людина померла.
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Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження СOVID-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на СOVID-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.