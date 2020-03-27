На Ровенщине все больные СOVID-19 из одного села, одна женщина умерла
По состоянию на 8 утра 27 марта в Ровенской области подтверждено девять случаев заболевания COVID-19, один из которых летальный, все больные – из одного села.
Детали: глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль и главный санитарный врач области Роман Сафонов на брифинге 27 марта, пресс-секретарь Ровенской ОГА Александр Полищук в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Коваля: "Все больные – жители села Тынное, Сарненского района. Сейчас 8 инфицированных изолированы. Состояние стабильное".
Прямая речь Сафонова: "По больной, которая умерла: ее госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония. Она заболела 13 марта, госпитализирована 19 марта".
Детали: Пресс-секретарь Ровенской ОГА Александр Полищук в комментарии УП уточнил, что женщина умерла после 17:00 25 марта, ей было 60 лет.
По словам санврача, большинство инфицированных – это люди, которые посещали собрания и богослужения, поэтому, чтобы отследить контакты, понадобится не один день.
Коваль сообщил, что еще 26 марта – после получения данных быстрых тестов – на выездах из села установили посты патрульной полиции и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
До выяснения обстоятельств жителям запретили покидать село. Движение габаритного транспорта пустили в обход села.
В Сарненскую центральную райбольницу направили дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.
Что было раньше: Утром 27 марта глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания СOVID-19, один человек умер.
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения СOVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания СOVID-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли.