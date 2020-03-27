По состоянию на 8 утра 27 марта в Ровенской области подтверждено девять случаев заболевания COVID-19, один из которых летальный, все больные – из одного села.

Детали: глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль и главный санитарный врач области Роман Сафонов на брифинге 27 марта, пресс-секретарь Ровенской ОГА Александр Полищук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Коваля: "Все больные – жители села Тынное, Сарненского района. Сейчас 8 инфицированных изолированы. Состояние стабильное".

Прямая речь Сафонова: "По больной, которая умерла: ее госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония. Она заболела 13 марта, госпитализирована 19 марта".

Детали: Пресс-секретарь Ровенской ОГА Александр Полищук в комментарии УП уточнил, что женщина умерла после 17:00 25 марта, ей было 60 лет.

По словам санврача, большинство инфицированных – это люди, которые посещали собрания и богослужения, поэтому, чтобы отследить контакты, понадобится не один день.

Коваль сообщил, что еще 26 марта – после получения данных быстрых тестов – на выездах из села установили посты патрульной полиции и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

До выяснения обстоятельств жителям запретили покидать село. Движение габаритного транспорта пустили в обход села.

В Сарненскую центральную райбольницу направили дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Что было раньше: Утром 27 марта глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания Covid-19, один человек умер.

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