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У начальника поліції Києва виявили коронавірус

П'ятниця, 27 березня 2020, 13:10
У начальника поліції Києва виявили коронавірус

У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

Джерело: пресслужба МВС, заступник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенка: "Сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підвердився у трьох поліцейських та одного курсанта.

В тому числі діагноз Covid-19 встановлений, заступнику голови Національної поліції України – начальника поліції Києва Андрія Крищенка".

Деталі: Заступник Авакова наголосив, що ні Крищенко, ні члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували.

За словами Геращенка, стан глави столичної поліції задовільний і Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Поліцейські уже встановили коло осіб, які контактували зним протягом інкубаційного періоду: "Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції".

Крім того, приміщення столичного главку продезінфікували.

У МВС додали, що серед поліцейських випадки зафіксовані в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції та у поліції Києва.

Зокрема, перший випадок виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного зі структурних підрозділів поліції Києва.

У п’ятницю лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у Крищенка.

Що було раніше: 27 березня очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зафіксовано вже 55 людей, вражених коронавірусом Covid-19.

Серед нових 8 випадків у столиці захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років, та четверо чоловіків від 43 до 59 років: "Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, двоє — в міську клінічну лікарню 4, ще двоє — до центрального госпіталю МВС. А двоє знаходяться в самоізоляції".

За словами Кличка, наразі протестовано більше 1500 киян. 32 зразки ще перевіряються на підтвердження або спростування.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому у країні вже 226 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.

Українська правда

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Теми: коронавірусполіціяКиївCovid-2019Аваков
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