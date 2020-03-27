У начальника поліції Києва виявили коронавірус

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П'ятниця, 27 березня 2020, 14:10

У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

Джерело: заступник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підвердився у трьох поліцейських та одного курсанта.

В тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлений, заступнику Голови Національної поліції України – начальника поліції Києва Андрія Крищенка".

Деталі: Заступник Авакова наголосив, що ні Крищенко, ні члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували.

За словами Геращенка, стан глави столичної поліції задовільний і Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Поліцейські уже встановили коло осіб, які контактували зним протягом інкубаційного періоду: "Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції".

Крім того, приміщення столичного главку продезінфікували.

Що було раніше: 27 березня очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зафіксовано вже 55 людей, вражених коронавірусом Covid-19.

Серед нових 8 випадків у столиці захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років, та четверо чоловіків від 43 до 59 років: "Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, двоє — в міську клінічну лікарню 4, ще двоє — до центрального госпіталю МВС. А двоє знаходяться в самоізоляції".

За словами Кличка, наразі протестовано більше 1500 киян. 32 зразки ще перевіряються на підтвердження або спростування.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому у країні вже 226 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.

Українська правда
Теми: коронавірус поліція Київ Covid-2019 Аваков


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