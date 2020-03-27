У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.

Источник: пресс-служба МВД, заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь Геращенко: "Сегодня положительный диагноз на коронавирус пидвердився в трех полицейских и одного курсанта.

В том числе диагноз Covid-19 установлен, заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрея Крищенко".

Детали: Заместитель Авакова подчеркнул, что ни Крищенко, ни члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

По словам Геращенко, состояние главы столичной полиции удовлетворительное и Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Полицейские уже установили круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода: "Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции".

Кроме того, помещение столичного главка продезинфицировали.

В МВД добавили, что среди полицейских случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в полиции Киева.

В частности, первый случай обнаружен в участковой полицейской Ивано-Франковской, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева.

В пятницу лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и в Крищенко.

Что было раньше: 27 марта глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксировано уже 55 человек, пораженных коронавирусом Covid-19.

Среди новых 8 случаев в столице заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет, и четверо мужчин от 43 до 59 лет: "Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, еще двое - в центральный госпиталь МВД. А двое находятся на самоизоляции".

По словам Кличко, пока протестировано более 1500 киевлян. 32 образцы еще проверяются на подтверждение или опровержение.

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