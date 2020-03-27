Мінсоцполітики: Ще 20 тисяч людей потребують допомоги на карантині

В Україні 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми, але ще близько 20 тисяч потребують соціальної допомоги.

Джерело: Міністерство соціальної політики

Деталі: Понад 30 тисяч соціальних робітників обслуговують вдома одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Вони забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.

Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним особам та іншим вразливим верствам населення.

Станом на 24 березня було виявлено ще близько 20 тисяч осіб, які потребують допомоги з боку держави.

Із цього приводу Мінсоцполітики направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.