Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінсоцполітики: Ще 20 тисяч людей потребують допомоги на карантині

П'ятниця, 27 березня 2020, 13:21
Мінсоцполітики: Ще 20 тисяч людей потребують допомоги на карантині
kovelrada.gov.ua

В Україні 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми, але ще близько 20 тисяч потребують соціальної допомоги.

Джерело: Міністерство соціальної політики

Деталі: Понад 30 тисяч соціальних робітників обслуговують вдома одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Вони забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.

Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним особам та іншим вразливим верствам населення.

Станом на 24 березня було виявлено ще близько 20 тисяч осіб, які потребують допомоги з боку держави.

Із цього приводу Мінсоцполітики направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Передісторія:

  • 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,5 тисяч випадків) та США (майже 86 тисяч випадків).
  • В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.
  • Влада радить залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції, – особливо це стосується людей похилого віку, які перебувають в особливій зоні ризику, адже можуть не перенести ускладнень захворювання.
  • З вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці можуть замовити доставку продуктів літнім людям

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінсоцполітикикарантинкоронавіруссоцвиплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Мінсоцполітики
За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву - Мінсоцполітики
Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО
До ВР надійшло подання про нового міністра соцполітики
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: