Мінсоцполітики: Ще 20 тисяч людей потребують допомоги на карантині

В Україні 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми, але ще близько 20 тисяч потребують соціальної допомоги.

Джерело: Міністерство соціальної політики

Деталі: Понад 30 тисяч соціальних робітників обслуговують вдома одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Вони забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.

Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним особам та іншим вразливим верствам населення.

Станом на 24 березня було виявлено ще близько 20 тисяч осіб, які потребують допомоги з боку держави.

Із цього приводу Мінсоцполітики направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Передісторія:

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID 19. Зараз її епіцентром є вже не Китай, а Європа (особливо Італія з 80,5 тисяч випадків) та США (майже 86 тисяч випадків).

В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.

В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.

Влада радить залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції, – особливо це стосується людей похилого віку, які перебувають в особливій зоні ризику, адже можуть не перенести ускладнень захворювання.

З вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці можуть замовити доставку продуктів літнім людям