Минсоцполитики: Еще 20 тысяч человек нуждаются в помощи на карантине

В Украине 40 тысяч социальных работников во время карантина заботятся о престарелых и людях с инвалидностью, семьи с детьми, но еще около 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи.

Источник: Министерство социальной политики

Детали: Более 30 тысяч социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лиц с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное.

Более 6 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.

По состоянию на 24 марта было обнаружено еще порядка 20 тысяч человек, нуждающихся в помощи со стороны государства.

По этому поводу Минсоцполитики направило письма с рекомендациями областным и Киевской городской государственным администрациям.

Предыстория:

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,5 тысяч случаев) и США (почти 86 тысяч случаев).

В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 549,6 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса 24 863 человека, в Украине зафиксировано 5 смертей.

В Украине с 12 марта объявлен карантин, он был продлен уже до 24 апреля. Власти предусмотрели наказания за нарушение правил карантина.

Власти советуют оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции, – особенно это касается пожилых людей, которые находятся в особой зоне риска, так как могут не перенести осложнений заболевания.

С вечера 27 марта Украина закрывает границу даже для своих граждан.

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