Донецьку і Луганську області обмежать на в'їзд і виїзд

Задля протидії поширенню коронавірусу у Луганській і Донецькій областях вводиться обмеження на в’їзд і виїзд з 8 ранку 28 березня, а потрапити туди зможуть лише ті, хто забезпечує діяльності регіону.

Джерело: пресслужба ООС, коментар "УП" начальника пресцентру ООС Павла Ковальчука

Дослівно ООС: "З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей".



Деталі: Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС надаватимуть тільки тим громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

У коментарі "Українській правді" Ковальчук уточнив, що на лінії проведення ООС хотіли б облаштувати аналог "контрольних пунктів в'їзду виїзду" і підтвердив, що у повідомленні ООС йдеться про обмеження в’їзду і виїзду на територію Донецької і Луганської областей.

За його словами, кожен окремий випадок на лінії перетину розглядатимуть окремо, однак пенсіонерам радитимуть утриматися від поїздок та повернутися у домівки.

Ковальчук додав, що обмеження не стосуватимуться тих, хто забезпечує життєдіяльність регіону та окремі категорії людей. Зокрема журналістів, котрі мають відповідну акредитацію.

Що було раніше: Станом на ранок 27 березня у штабі ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

За словами Ковальчука, масового тестування військових, які несуть службу на Донбасі, не буде. Будуть тестувати військових, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми. Станом на 26 березня вже було зроблено близько 130 таких тестів.

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