Донецьку і Луганську області обмежать на в'їзд і виїзд
З метою протидії поширенню коронавірусу у Луганській і Донецькій областях вводиться обмеження на в’їзд і виїзд з 8 ранку 28 березня, а потрапити туди зможуть лише ті, хто забезпечує діяльності регіону.
Джерело: пресслужба ООС, коментар "УП" начальника пресцентру ООС Павла Ковальчука
Дослівно ООС: "З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей".
Деталі: Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС надаватимуть тільки тим громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.
У коментарі "Українській правді" Ковальчук уточнив, що на лінії проведення ООС хотіли б облаштувати аналог контрольних пунктів в'їзду виїзду
Передісторія:
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- В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
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