Донецьку і Луганську області обмежать на в'їзд і виїзд

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П'ятниця, 27 березня 2020, 16:37

З метою протидії поширенню коронавірусу у Луганській і Донецькій областях вводиться обмеження на в’їзд і виїзд з 8 ранку 28 березня, а потрапити туди зможуть лише ті, хто забезпечує діяльності регіону.  

Джерело: пресслужба ООС, коментар "УП" начальника пресцентру ООС Павла Ковальчука 

Дослівно ООС: "З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей".

Деталі: Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС надаватимуть тільки тим громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

У коментарі "Українській правді" Ковальчук уточнив, що на лінії проведення ООС хотіли б облаштувати аналог контрольних пунктів в'їзду виїзду

Передісторія:

  • В Україні зафіксовано вже понад 200 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
  • Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Луганська область Донецька область коронавірус Covid-2019


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