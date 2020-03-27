Донецьку і Луганську області обмежать на в'їзд і виїзд

З метою протидії поширенню коронавірусу у Луганській і Донецькій областях вводиться обмеження на в’їзд і виїзд з 8 ранку 28 березня, а потрапити туди зможуть лише ті, хто забезпечує діяльності регіону.

Джерело: пресслужба ООС, коментар "УП" начальника пресцентру ООС Павла Ковальчука

Дослівно ООС: "З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей".



Деталі: Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС надаватимуть тільки тим громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

У коментарі "Українській правді" Ковальчук уточнив, що на лінії проведення ООС хотіли б облаштувати аналог контрольних пунктів в'їзду виїзду

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