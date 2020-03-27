Для противодействия распространению коронавируса в Луганской и Донецкой областях вводится ограничение на въезд и выезд с 8 утра 28 марта, а попасть туда смогут только те, кто обеспечивает деятельность региона.

Источник: пресс-служба ООС, комментарий "УП" начальника пресс-центре ООС Павла Ковальчука

Дословно ООС: "С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей".

Детали: Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будут предоставлять только тем гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В комментарии "Украинской правде" Ковальчук уточнил, что на линии проведения ООС хотели бы обустроить аналог "контрольных пунктов въезда выезда" и подтвердил, что в сообщении ООС речь идет об ограничении въезда и выезда на территорию Донецкой и Луганской областей.

По его словам, каждый отдельный случай на линии пересечения будут рассматривать отдельно, однако пенсионерам будут советовать воздержаться от поездок и вернуться домой.

Ковальчук добавил, что ограничения не коснутся тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона и отдельные категории людей. В частности журналистов, имеющих соответствующую аккредитацию.

Что было раньше: По состоянию на утро 27 марта в штабе ООС сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

По словам Ковальчука, массового тестирования военных, которые несут службу на Донбассе, не будет. Будут тестировать военных, которые по роду деятельности должны больше контактировать с другими людьми. По состоянию на 26 марта уже было сделано около 130 таких тестов.

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