С 8 утра в субботу в Украине вводится ограничение на пересечение линии проведения операции объединенных сил, а попасть туда смогут только те, кто обеспечивает деятельности региона.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей".

Детали: Отмечается, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будут предоставлять только тем гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.