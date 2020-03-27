ООС почти полностью ограничивает въезд и выезд, чтобы не пустить коронавирус

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Пятница, 27 марта 2020, 16:37

С 8 утра в субботу в Украине вводится ограничение на пересечение линии проведения операции объединенных сил, а попасть туда смогут только те, кто обеспечивает деятельности региона.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей".

Детали: Отмечается, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будут предоставлять только тем гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.



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