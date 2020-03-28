ВООЗ: на коронавірус вже захворіли майже 600 тисяч людей. Ліків поки немає
Субота, 28 березня 2020, 01:05
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що ліків від нового коронавируса поки немає.
Джерело: Reuters
Деталі: Глава ВООЗ закликав країни утримуватися від використання ліків, які не продемонстрували свою ефективність в лікуванні COVID-19.
Що передувало: У МОЗ нагадали, що проти коронавируса немає специфічного лікування.
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Нагадаємо:
- В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
- У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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Микола Донєв, УП