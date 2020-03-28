На коронавірус вже захворіли майже 600 тисяч, але ліків поки немає — ВООЗ

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Субота, 28 березня 2020, 02:05

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що ліків від нового коронавируса поки немає.

Джерело: Reuters

Деталі: Глава ВООЗ закликав країни утримуватися від використання ліків, які не продемонстрували свою ефективність в лікуванні COVID-19.

Що передувало: У МОЗ нагадали, що проти коронавируса немає специфічного лікування.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

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Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус вакцинація


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