Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що ліків від нового коронавируса поки немає.

Джерело: Reuters

Деталі: Глава ВООЗ закликав країни утримуватися від використання ліків, які не продемонстрували свою ефективність в лікуванні COVID-19.

Що передувало: У МОЗ нагадали, що проти коронавируса немає специфічного лікування.

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Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.

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