Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что лекарств от нового коронавируса пока нет.

Источник: Reuters

Детали: Глава ВОЗ призвал страны воздерживаться от использования лекарств, которые не продемонстрировали свою эффективность в лечении COVID-19.

Что предшествовало: В МОЗ напомнили, что против коронавируса нет специфического лечения.

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Напомним:

В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

В мире из 593 291 случаев заболевания новым коронавирусом 27 198 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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