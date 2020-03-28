ВОЗ: коронавирусом уже заболели почти 600 тысяч людей. Лекарства пока нет
Суббота, 28 марта 2020, 01:05
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что лекарств от нового коронавируса пока нет.
Источник: Reuters
Детали: Глава ВОЗ призвал страны воздерживаться от использования лекарств, которые не продемонстрировали свою эффективность в лечении COVID-19.
Что предшествовало: В МОЗ напомнили, что против коронавируса нет специфического лечения.
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Напомним:
- В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
- В мире из 593 291 случаев заболевания новым коронавирусом 27 198 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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Николай Донев, УП