Коронавирусом уже заболели почти 600 тысяч, но лекарства пока нет — ВОЗ

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Суббота, 28 марта 2020, 02:05

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что лекарств от нового коронавируса пока нет.

Источник: Reuters

Детали: Глава ВОЗ призвал страны воздерживаться от использования лекарств, которые не продемонстрировали свою эффективность в лечении COVID-19.

Что предшествовало:  В МОЗ напомнили, что против коронавируса нет специфического лечения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
  • В мире из 593 291 случаев заболевания новым коронавирусом 27 198 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Читайте также: Коронавирус из Бергамо: почему эпидемия в Италии похожа на катастрофу, а в Германии – нет

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Николай Донев, УП
Темы: коронавирус вакцинация


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