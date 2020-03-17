В Минздраве напомнили: Лекарства от коронавируса форуме

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Вторник, 17 марта 2020, 13:50

Против коронавируса нет специфического лечения

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на брифинге 17 марта

Прямая речь: "Я напомню, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симптоматическое, то есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни".

Детали: Ляшко подчеркнул, что не нужно доверять информации о "уникальных таблетках" от коронавируса, потому что это мошенничество. Он добавил, что Минздрав будет реагировать на это мошенничество "достаточно жестко", для этого разрабатывается определенный механизм.

Что предшествовало: 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

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Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Темы: коронавирус Минздрав


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