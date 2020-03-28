Туреччина закриває авіасполучення з іншими країнами

Туреччини припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Міжнародні авіаперельоти повністю припиняються. Для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, це стосується насамперед 30 найбільших міст. В офісах працюватиме лише необхідний персонал".

Деталі: Він також повідомив, що у вихідні будуть закриті парки та інші громадські місця. Всіх провінціях Туреччини буде створено спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих заходів та в разі потреби встановлюватимуть додаткові обмеження.

Передісторія:

Станом на 28 березня у Туреччині зафіксовано 5698 випадків захворювання на коронавірус, 92 людини померло.

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Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою

26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон..

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