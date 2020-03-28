Туреччина закриває авіасполучення з іншими країнами

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Субота, 28 березня 2020, 04:36

Туреччини припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Міжнародні авіаперельоти повністю припиняються. Для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, це стосується насамперед 30 найбільших міст. В офісах працюватиме лише необхідний персонал".

Деталі: Він також повідомив, що у вихідні будуть закриті парки та інші громадські місця. Всіх провінціях Туреччини буде створено спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих заходів та в разі потреби встановлюватимуть додаткові обмеження.

Передісторія: 

  • Станом на 28 березня у Туреччині зафіксовано 5698 випадків захворювання на коронавірус, 92 людини померло.

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Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • У світі з 593 291 випадків захворювання новим коронавірусом 27 198 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою
  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.. 

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Теми: коронавірус Туреччина авіа


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