Турция закрывает авиасообщение с другими странами

Турции прекращает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородные перевозки.

Источник: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Международные авиаперелеты полностью прекращаются. Для перемещения между городами нужно будет получить специальное разрешение от губернаторов, это касается прежде всего 30 крупнейших городов. В офисах будет работать только необходимый персонал".

Детали: Он также сообщил, что в выходные будут закрыты парки и другие общественные места. Всех провинциях Турции будут созданы специальные совета во главе с губернаторами, обеспечивающих выполнение этих мероприятий и в случае необходимости устанавливать дополнительные ограничения.

Предыстория:

По состоянию на 28 марта в Турции зафиксировано 5698 случаев заболевания коронавирусом, 92 человека умерли.

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Напомним:

В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

В мире из 593 291 случаев заболевания новым коронавирусом 27 198 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта , об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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