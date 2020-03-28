Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 597 тисяч

27 березня у всьому світі було зареєстровано 532 742 випадки зараження коронавірусом, 28 березня їх кількість збільшилась до 597 300.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 597 300 випадків захворювання 131 708 осіб одужало та 27 364 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 104 661 випадок зараження, в Італії – 86 498, у Китаї – 81 946, в Іспанії – 65 719, Німеччині – 50 871, Франції – 33 414, Ірані – 32 332.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 9134 випадків. Також 5138 летальних випадків зафіксували в Іспанії. Водночас, у Німеччині, незважаючи на понад 50 тисяч підтверджених випадків, жертвами вірусу стали 351 особа.

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Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

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