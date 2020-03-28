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Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 597 тисяч

Субота, 28 березня 2020, 05:42
Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 597 тисяч

27 березня у всьому світі було зареєстровано 532 742 випадки зараження коронавірусом, 28 березня їх кількість збільшилась до 597 300.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 597 300 випадків захворювання 131 708 осіб одужало та 27 364 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 104 661 випадок зараження, в Італії – 86 498, у Китаї – 81 946, в Іспанії – 65 719, Німеччині – 50 871, Франції – 33 414, Ірані – 32 332.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 9134 випадків. Також 5138 летальних випадків зафіксували в Іспанії. Водночас, у Німеччині, незважаючи на понад 50 тисяч підтверджених випадків, жертвами вірусу стали 351 особа.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

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Теми: коронавірус
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