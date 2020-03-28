Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 597 тысяч

Суббота, 28 марта 2020, 05:42
Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 597 тысяч

27 марта во всем мире было зарегистрировано 532 742 случая заражения коронавирусом, 28 марта их количество увеличилось до 597 300.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В мире с 597 300 случаев заболевания 131708 человек выздоровели и 27364 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 104 661 случай заражения, в Италии - 86 498, в Китае - 81 946, в Испании - 65 719, Германии - 50 871, Франции - 33 414, Иране - 32332.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 9134 случаев. Также 5138 летальных случаев зафиксировали в Испании. В то же время, в Германии, несмотря на более 50 000 подтвержденных случаев, жертвами вируса стали 351 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Читайте также: Коронавирус из Бергамо: почему эпидемия в Италии похожа на катастрофу, а в Германии – нет

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: