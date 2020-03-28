Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 597 тысяч

27 марта во всем мире было зарегистрировано 532 742 случая заражения коронавирусом, 28 марта их количество увеличилось до 597 300.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В мире с 597 300 случаев заболевания 131708 человек выздоровели и 27364 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 104 661 случай заражения, в Италии - 86 498, в Китае - 81 946, в Испании - 65 719, Германии - 50 871, Франции - 33 414, Иране - 32332.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 9134 случаев. Также 5138 летальных случаев зафиксировали в Испании. В то же время, в Германии, несмотря на более 50 000 подтвержденных случаев, жертвами вируса стали 351 человек.

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Напомним:

В Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта , об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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