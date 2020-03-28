У п'ятницю в Україну повернулося 37 тисяч громадян, двоє з температурою

До України у п'ятницю прибуло 37,3 тисячі громадян, що майже удвічі більше, ніж попереднього дня.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Учора український кордон на в’їзд та виїзд загалом перетнули майже 49 тисяч осіб. З яких понад 37 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону (для порівняння, попередньої доби в Україну повернулося 18 тисяч українців)".

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 39 тисяч осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено".

Деталі: Найбільше українці у п'ятницю поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів. Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували на перетинання кордону.

Для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС. Крім того, на певний час на одному з напрямків був відкритий піший напрямок.

Всього 27 березня оформлено більше 22 тисяч українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби – 6,5 тисячі осіб).

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тисячі українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

Також у п'ятницю Україну залишили 4,4 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

Що передувало: Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів у п'ятницю зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.

Тисячі українців зібралися у пункті пропуску Корчова-Краковець, намагаючись залишити територію Польщі.

Аби прискорити оформлення українців, які поспіхом повертаються з Польщі після звістки про закриття кордону, прикордонники ухвалили безпрецедентне рішення – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

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