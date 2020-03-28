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В пятницу в Украину вернулось 37 тысяч граждан, двое с температурой

Суббота, 28 марта 2020, 08:41
В пятницу в Украину вернулось 37 тысяч граждан, двое с температурой

В Украину в пятницу прибыло 37,3 тысячи граждан, что почти вдвое больше, чем в предыдущий день.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тысяч человек. Из которых более 37 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, за прошлые сутки в Украину вернулось 18 тысяч украинцев)".

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлены два гражданина Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено".

Детали: Больше всего украинцы в пятницу возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы.

Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на время на одном из направлений было открыто пешее направление.

Всего 27 марта оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки – 6,5 тысяч человек).

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тысячи украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Также в пятницу Украину покинули 4,4 тысячи иностранцев, которые оформлены на выезд.

Что предшествовало: После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Тысячи украинских граждан собрались возле пункта пропуска Корчова-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши.

Чтобы ускорить оформление украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец".

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
  • В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую ​​возможность.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаграница
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