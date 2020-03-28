В пятницу в Украину вернулось 37 тысяч граждан, двое с температурой

В Украину в пятницу прибыло 37,3 тысячи граждан, что почти вдвое больше, чем в предыдущий день.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тысяч человек. Из которых более 37 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, за прошлые сутки в Украину вернулось 18 тысяч украинцев)".

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлены два гражданина Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено".

Детали: Больше всего украинцы в пятницу возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы.

Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на время на одном из направлений было открыто пешее направление.

Всего 27 марта оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки – 6,5 тысяч человек).

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тысячи украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Также в пятницу Украину покинули 4,4 тысячи иностранцев, которые оформлены на выезд.