Зеленський підпорядкував Генштаб Головнокомандувачу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про Генштаб Збройних сил України, згідно з якими начальник Генштабу підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ.

Джерело: указ президента від 27 березня, опублікований у суботу

Дослівно: "Начальник Генерального штабу Збройних Сил України підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України".

"Генеральний штаб забезпечує здійснення безпосереднього військового керівництва Збройними Силами України Головнокомандувачем Збройних Сил України".

Деталі: Генштаб також здійснює розроблення Стратегічного плану застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії і подає його на розгляд Головнокомандувачу ЗСУ разом із проектом відповідного спільного наказу міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Штат Генерального штабу затверджує Головнокомандувач Збройних Сил.

Водночас іншим указом Зеленський визначив повноваження Головнокомандувача Збройних Сил.

Зокрема, він здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України; організовує контроль стану забезпечення Збройних Сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами; звітує перед президентом та міністром оборони з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування.

Що передувало: 27 березня своїми указами Зеленський розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Так, президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України, а іншим указом призначив Хомчака на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Ще одним указом президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генштабу ЗСУ.

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