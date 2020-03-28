Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подчинил Генштаб Главнокомандующему ВСУ

Суббота, 28 марта 2020, 21:10
Зеленский подчинил Генштаб Главнокомандующему ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о Генштабе Вооруженных сил Украины, согласно которому начальник Генштаба подчиняется Главнокомандующему ВСУ.

Источник: Указ президента от 27 марта, опубликованный в субботу

Дословно: "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины подчиняется Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

"Генеральный штаб обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными Силами Украины Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины".

Детали: Генштаб также осуществляет разработку Стратегического плана применения Вооруженных Сил, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии и представляет его на рассмотрение Главнокомандующему ВСУ вместе с проектом соответствующего совместного приказа министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Штат Генерального штаба утверждает Главнокомандующий Вооруженных Сил.

В то же время другим указом Зеленский определил полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил.

В частности, он осуществляет непосредственное военное руководство Вооруженными Силами Украины; организует контроль состояния обеспечения Вооруженных Сил Украины военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами; отчитывается перед президентом и министром обороны по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению.

Что предшествовало: Указами от 27 марта Зеленский разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Так, президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ.

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности", согласно которым разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступает в силу уже 27 марта.
  • Новый министр обороны Андрей Таранназначенный 4 марта, является активным сторонником изменения структуры военного руководства страны, в частности – отделения должности начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего ВСУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: