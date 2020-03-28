Зеленский подчинил Генштаб Главнокомандующему ВСУ

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Суббота, 28 марта 2020, 22:10

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о Генштабе Вооруженных сил Украины, согласно которому начальник Генштаба подчиняется Главнокомандующему ВСУ.

Источник: Указ президента от 27 марта, опубликованный в субботу

Дословно: "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины подчиняется Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

"Генеральный штаб обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными Силами Украины Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины".

Детали: Генштаб также осуществляет разработку Стратегического плана применения Вооруженных Сил, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии и представляет его на рассмотрение Главнокомандующему ВСУ вместе с проектом соответствующего совместного приказа министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Штат Генерального штаба утверждает Главнокомандующий Вооруженных Сил.

В то же время другим указом Зеленский определил полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил.

В частности, он осуществляет непосредственное военное руководство Вооруженными Силами Украины; организует контроль состояния обеспечения Вооруженных Сил Украины военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами; отчитывается перед президентом и министром обороны по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению.

Что предшествовало: Указами от 27 марта Зеленский разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Так, президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ.

Украинская правда
Темы: Зеленский Вооруженные силы


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