Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один спецрейс МАУ вилетів із Нью-Йорка до Києва

Субота, 28 березня 2020, 22:39
Ще один спецрейс МАУ вилетів із Нью-Йорка до Києва

Спецлітак МАУ з українцями у суботу ввечері вилетів із Нью-Йорка до Києва.

Джерело: посольство України у США, посол України в США Володимир Єльченко в Twitter

Пряма мова Єльченка: "Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів".

Дослівно посольство: "Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.

Захисними масками усі пасажири забезпечені".

Що передувало: У п'ятницю із США до України спецрейсами МАУ повернулися 354 українці, з Канади – ще 274 громадянина України.

Передісторія:

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • 28 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: