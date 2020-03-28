Ще один спецрейс МАУ вилетів із Нью-Йорка до Києва

Спецлітак МАУ з українцями у суботу ввечері вилетів із Нью-Йорка до Києва.

Джерело: посольство України у США, посол України в США Володимир Єльченко в Twitter

Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020

Пряма мова Єльченка: "Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів".

Дослівно посольство: "Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.

Захисними масками усі пасажири забезпечені".

Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка 🇺🇸до Києва🇺🇦.

Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.

Захисними масками усі пасажири забезпечені. pic.twitter.com/HWEcVdVc0A — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 28, 2020

Що передувало: У п'ятницю із США до України спецрейсами МАУ повернулися 354 українці, з Канади – ще 274 громадянина України.

Передісторія: