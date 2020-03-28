Ще один спецрейс МАУ вилетів із Нью-Йорка до Києва
Спецлітак МАУ з українцями у суботу ввечері вилетів із Нью-Йорка до Києва.
Джерело: посольство України у США, посол України в США Володимир Єльченко в Twitter
Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020
Пряма мова Єльченка: "Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів".
Дослівно посольство: "Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.
Захисними масками усі пасажири забезпечені".
Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка 🇺🇸до Києва🇺🇦.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 28, 2020
Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.
Захисними масками усі пасажири забезпечені. pic.twitter.com/HWEcVdVc0A
Що передувало: У п'ятницю із США до України спецрейсами МАУ повернулися 354 українці, з Канади – ще 274 громадянина України.
Передісторія:
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
- 28 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.