Ще один спецрейс МАУ вилетів із Нью-Йорка до Києва

1408 переглядів
Субота, 28 березня 2020, 23:39

Спецлітак МАУ з українцями у суботу ввечері вилетів із Нью-Йорка до Києва.

Джерело: посольство України у США, посол України в США Володимир Єльченко в Twitter

Пряма мова Єльченка: "Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів".

Дослівно посольство: "Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.

Захисними масками усі пасажири забезпечені".

Що передувало: У п'ятницю із США до України спецрейсами МАУ повернулися 354 українці, з Канади – ще 274 громадянина України.

Передісторія:

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • 28 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В Україні за день виявили 46 випадків коронавірусу
COVID-19: В'їзди до Вінниці обмежено
На Рівненщині заявили про смерть жінки, в якої виявили COVID-19
Аваков: НС чи комендантська година поки не потрібні, але карантин має бути повним
Усі новини
Фото

Трендові зачіски карантину

Пояснюємо

Що таке надзвичайна ситуація і як вона вплине на життя