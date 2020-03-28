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Еще один спецрейс МАУ вылетел из Нью-Йорка в Киев

Суббота, 28 марта 2020, 22:39
Еще один спецрейс МАУ вылетел из Нью-Йорка в Киев

Спецсамолет МАУ с украинцами в ​​субботу вечером вылетел из Нью-Йорка в Киев.

Источник: Посольство Украины в США, посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter

Прямая речь Ельченко: "Специальный рейс МАУ только что вылетел из Нью-Йорка на Киев - на борту 359 пассажиров".

Дословно посольство: "Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться на Родину. Спасибо всем, кто этому поспособствовал.

Защитными масками все пассажиры обеспечены".

Что предшествовало: В пятницу из США в Украину спецрейсами МАУ вернулись 354 украинца, из Канады - еще 274 гражданина Украины.

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
  • 28 марта пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.

Украинская правда
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