Еще один спецрейс МАУ вылетел из Нью-Йорка в Киев

Спецсамолет МАУ с украинцами в ​​субботу вечером вылетел из Нью-Йорка в Киев.

Источник: Посольство Украины в США, посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter

Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020

Прямая речь Ельченко: "Специальный рейс МАУ только что вылетел из Нью-Йорка на Киев - на борту 359 пассажиров".

Дословно посольство: "Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться на Родину. Спасибо всем, кто этому поспособствовал.

Защитными масками все пассажиры обеспечены".

Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка 🇺🇸до Києва🇺🇦.

Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв.

Захисними масками усі пасажири забезпечені. pic.twitter.com/HWEcVdVc0A — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 28, 2020

Что предшествовало: В пятницу из США в Украину спецрейсами МАУ вернулись 354 украинца, из Канады - еще 274 гражданина Украины.

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