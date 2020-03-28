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У районі Тернопільщини зросла кількість медиків, хворих на коронавірус

Субота, 28 березня 2020, 23:26
У районі Тернопільщини зросла кількість медиків, хворих на коронавірус

У Монастириському районі Тернопільської області станом на 18:00 28 березня зареєстрували 24 заражених медичних працівників. Ще зранку повідомлялось про 21 хворого медика.  

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Деталі: За словами Дроня, серед інфікованих 7 лікарів, 11 медсестер та 6 молодших медичних сестер. Один лікар сімейної медицини – госпіталізований. 

Окрім цього, також хворими є два держслужбовці, один священник та один завідуючий дитячим садком. 

Голова РДА також повідомив, що районні лікарня отримали 28 березня 300 тестів для діагностування COVID-19.

За повідомленням Дроня, усього на 18:00 підтвердили 41 випадок зараження. У місті Монастирська – 23 інфікованих, у селі Швейків – 7, у селі Ковалівка – 4, один із яких летальний, у селі Горішня Слобідка – 2, у селі Долішня Слобідка – 2, у селі Бертники, Чехів та Гончарівка по 1 випадку зараження. 

Вдома на самоізоляції серед них перебувають 29 осіб. Стан їх легкий. 

Що передувало: На 9:00 28 березня у Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків.

Загалом в Україні, станом на 22:00 28 березня, зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Знати більше: Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: Тернопільська областькоронавірус
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