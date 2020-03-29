На Тернопольщине возросло количество медиков, больных коронавирусом

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Воскресенье, 29 марта 2020, 00:26

В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на 18:00 28 марта зарегистрировали 24 зараженных медицинских работников. Еще утром сообщалось о 21 больном медике.

Источник: заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь в Facebook

Детали: По словам Дроня, среди инфицированных 7 врачей, 11 медсестер и 6 младших медицинских сестер. Один врач семейной медицины – госпитализирован.

Кроме этого, заболели два госслужащие, один священник и один заведующий детским садом.

Председатель РГА также сообщил, что районная больница получила 28 марта 300 тестов для диагностирования COVID-19.

По сообщению Дроня, всего на 18:00 подтвердили 41 случай заражения. В городе Монастырска – 23 инфицированных, в селе Швейка – 7, в селе Ковалевка – 4, один из которых летальный, в селе Горешняя Слободка – 2, в селе Долишняя Слободка – 2, в селе Бертники, Чехов и Гончаровка по 1 случаю заражения.

Дома на самоизоляции среди них находятся 29 человек. Состояние их легкое.

Что предшествовало: В 9:00 28 марта во Монастырисском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков.

Всего в Украине, по состоянию на 22:00 28 марта, зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус


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