У неділю до України прибуде другий гуманітарний вантаж із Китаю

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Неділя, 29 березня 2020, 02:30

До вильоту із Китаю готується другий борт, який має привезти до України медичний вантаж: маски, захисні костюми та інші протиепідемічні засоби.

Джерело: повідомлення Посольства України в Китаї у Facebook

Дослівно: "Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України".

 
Посольство України в Китаї

Деталі: Напередодні українські дипломати погодили із китайською владою логістику та митні процедури, отримали авіаційні дозволи. 

"Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну", – повідомили у Посольстві. 

 
Посольство України в Китаї

Що передувало: 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції.

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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Китай МОЗ здоров'я коронавірус


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