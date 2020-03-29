В воскресенье в Украину прибудет второй гуманитарный груз из Китая

До вылета из Китая готовится второй борт, который должен привезти в Украину медицинский груз: маски, защитные костюмы и другие противоэпидемические средства.

Источник: сообщение Посольства Украины в Китае в Facebook

Дословно: "Сейчас в международном аэропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины".

Посольство Украины в Китае

Детали: Накануне украинские дипломаты согласовали с китайскими властями логистику и таможенные процедуры, получили авиационные разрешения.

"Уже в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину", – сообщили в Посольстве.

Посольство Украины в Китае

Что предшествовало: 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним: