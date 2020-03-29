Штаб ООС дозволив повернутись 120 громадянам, яких не пропустили бойовики

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Неділя, 29 березня 2020, 04:18

Командування Операції об’єднаних сил дозволило повернутись на підконтрольну Україні територію 120 громадянам, який представники збройних формувань РФ не пропустили до місць слідування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "В той же час Командування об’єднаних сил з розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян та в разі виникнення важливих життєвих обставин надає дозвіл на перетин лінії розмежування. Зокрема, протягом цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень".

Деталі: Зазначається, що підставами для таких рішень здебільшого були важкі хвороби батьків, смерть рідних та необхідність возз’єднання сімей. 

"Проте, представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими та не пропускали людей до місць слідування", – йдеться у повідомленні. 

Українські військові стверджують, що російські найманці тримали людей до темряви, а потім відмовили їм у в’їзді на тимчасово окуповану територію. 

"Враховуючи завершення часу роботи КПВВ "Станиця Луганська" і ризики перебування цивільного населення в темний час доби у так званій "сірій зоні", прикордонниками Об’єднаних сил було забезпечено їх повернення на контрольовану Урядом України територію", – зазначили у штабі.

Що передувало: З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припинили. 

З опівночі 21 березня бойовики ОРДО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України. 

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Українська правда
Теми: ООС Донбас


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