Штаб ООС дозволив повернутись 120 громадянам, яких не пропустили бойовики
Командування Операції об’єднаних сил дозволило повернутись на підконтрольну Україні територію 120 громадянам, який представники збройних формувань РФ не пропустили до місць слідування.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "В той же час Командування об’єднаних сил з розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян та в разі виникнення важливих життєвих обставин надає дозвіл на перетин лінії розмежування. Зокрема, протягом цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень".
Деталі: Зазначається, що підставами для таких рішень здебільшого були важкі хвороби батьків, смерть рідних та необхідність возз’єднання сімей.
"Проте, представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими та не пропускали людей до місць слідування", – йдеться у повідомленні.
Українські військові стверджують, що російські найманці тримали людей до темряви, а потім відмовили їм у в’їзді на тимчасово окуповану територію.
"Враховуючи завершення часу роботи КПВВ "Станиця Луганська" і ризики перебування цивільного населення в темний час доби у так званій "сірій зоні", прикордонниками Об’єднаних сил було забезпечено їх повернення на контрольовану Урядом України територію", – зазначили у штабі.
Що передувало: З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припинили.
З опівночі 21 березня бойовики ОРДО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України.
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