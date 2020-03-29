Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб ООС дозволив повернутись 120 громадянам, яких не пропустили бойовики

Неділя, 29 березня 2020, 04:18
Штаб ООС дозволив повернутись 120 громадянам, яких не пропустили бойовики

Командування Операції об’єднаних сил дозволило повернутись на підконтрольну Україні територію 120 громадянам, який представники збройних формувань РФ не пропустили до місць слідування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "В той же час Командування об’єднаних сил з розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян та в разі виникнення важливих життєвих обставин надає дозвіл на перетин лінії розмежування. Зокрема, протягом цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень".

Деталі: Зазначається, що підставами для таких рішень здебільшого були важкі хвороби батьків, смерть рідних та необхідність возз’єднання сімей. 

"Проте, представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими та не пропускали людей до місць слідування", – йдеться у повідомленні. 

Українські військові стверджують, що російські найманці тримали людей до темряви, а потім відмовили їм у в’їзді на тимчасово окуповану територію. 

"Враховуючи завершення часу роботи КПВВ "Станиця Луганська" і ризики перебування цивільного населення в темний час доби у так званій "сірій зоні", прикордонниками Об’єднаних сил було забезпечено їх повернення на контрольовану Урядом України територію", – зазначили у штабі.

Що передувало: З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припинили. 

З опівночі 21 березня бойовики ОРДО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України. 

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: