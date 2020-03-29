Штаб ООС разрешил вернуться 120 гражданам, которых не пропустили боевики

180 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 04:18

Командование Операции объединенных сил позволило вернуться на подконтрольную Украине территорию 120 гражданам, которых представители вооруженных формирований РФ не пропустили к местам назначения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В то же время Командование объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, на этой неделе было принято более 120 таких индивидуальных решений".

Детали: Отмечается, что причинами для таких решений, в основном, были тяжелые болезни родителей, смерть родных и необходимость воссоединения семей.

"Однако, представители незаконных вооруженных формирований РФ считали, что такие обстоятельства не являются весомыми и не пропускали людей к местам следования", – говорится в сообщении.

Украинские военные утверждают, что российские наемники держали людей до темноты, а потом отказали им во въезде на временно оккупированную территорию.

"Учитывая завершение времени работы КПВВ "Станица Луганская" и риски пребывания гражданского населения в темное время суток в так называемой "серой зоне", пограничниками Объединенных сил было обеспечено их возвращение на контролируемую правительством Украины территорию", – отметили в штабе.

Что предшествовало: С полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекратили.

С полуночи 21 марта боевики ОРДО полностью закрыли пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения со стороны Украины.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вражеские обстрелы в зоне ООС: боевики продолжают нарушать "Минск" 28 марта 2020, 18:59
Формирование Российской Федерации 12 раз обстреляли украинские позиции 28 марта 2020, 07:04
Боевики пять раз нарушили "тишину" из запрещенного "Минском" оружия 28 марта 2020, 00:06
Все новости
Главные новости
В Украине за день обнаружили 46 случаев коронавируса
COVID-19: Въезды в Винницу ограничены
На Ровенщине заявили о смерти женщины, у которой обнаружили COVID-19
Аваков: ЧП или комендантский час пока не нужны, но карантин должен быть полным
Все новости
улыбнитесь!

10 оригинальных методов борьбы с коронавирусом

Опыт

Истории трех семей, которые выбрали домашнее обучение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!