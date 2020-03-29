Штаб ООС разрешил вернуться 120 гражданам, которых не пропустили боевики

Командование Операции объединенных сил позволило вернуться на подконтрольную Украине территорию 120 гражданам, которых представители вооруженных формирований РФ не пропустили к местам назначения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В то же время Командование объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, на этой неделе было принято более 120 таких индивидуальных решений".

Детали: Отмечается, что причинами для таких решений, в основном, были тяжелые болезни родителей, смерть родных и необходимость воссоединения семей.

"Однако, представители незаконных вооруженных формирований РФ считали, что такие обстоятельства не являются весомыми и не пропускали людей к местам следования", – говорится в сообщении.

Украинские военные утверждают, что российские наемники держали людей до темноты, а потом отказали им во въезде на временно оккупированную территорию.

"Учитывая завершение времени работы КПВВ "Станица Луганская" и риски пребывания гражданского населения в темное время суток в так называемой "серой зоне", пограничниками Объединенных сил было обеспечено их возвращение на контролируемую правительством Украины территорию", – отметили в штабе.

Что предшествовало: С полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекратили.

С полуночи 21 марта боевики ОРДО полностью закрыли пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения со стороны Украины.

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