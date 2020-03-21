В ніч на 22 березня припинять рух через лінію розмежування - ООС

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Субота, 21 березня 2020, 17:44

З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припиняється. 

Джерело: пресцентр командування операції Об’єднаних сил  

Дослівно: "З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів". 

Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути наданий у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів". 

Деталі: За даними штабу, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком. 

Українська правда
Теми: коронавірус карантин ООС Донбас


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