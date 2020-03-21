В ніч на 22 березня припинять рух через лінію розмежування - ООС

З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припиняється.

Джерело: пресцентр командування операції Об’єднаних сил

Дослівно: "З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів".

Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути наданий у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів".

Деталі: За даними штабу, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.