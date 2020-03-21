В ніч на 22 березня припинять рух через лінію розмежування - ООС
З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припиняється.
Джерело: пресцентр командування операції Об’єднаних сил
Дослівно: "З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів".
Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути наданий у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів".
Деталі: За даними штабу, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.
У свою чергу бойовики ОРЛО заявили про заборону в'їзду на територію так званої "ЛНР" з боку України "з метою запобігання поширенню коронавірусу". Заборона почне діяти з опівночі 23 березня.
Що передувало:
З опівночі 21 березня бойовики ОРДО повністю закрили пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з боку України.
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Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня в Україні запровадили карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня припинено рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускають тільки по 10 осіб і лише у медичній масці.