Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На карантине из-за COVID-19 за рубежом 171 украинец - МИД

Воскресенье, 29 марта 2020, 09:44
На карантине из-за COVID-19 за рубежом 171 украинец - МИД

На карантине в 15 странах мира из-за коронавируса находится 171 гражданин Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел

Детали: В частности, по состоянию на 20:00 28 марта, на карантине украинцы находятся в следующих странах: Австралия - 1, Азербайджан - 1, Бельгия - 1, Бразилия - 16, Вьетнам - 9, Италия - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 107, Румыния - 5, РФ - 1.

По данным МИД, 27 граждан проходят лечение в Австрии (3), Доминикане (4), Испании (1), Италии (5), Нигерии (2), в Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польши (2), на Сейшельских островах (1), а также в США (1), ФРГ (4) и в Швейцарии (1).

129 716 граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.

Дословно: "4 гражданки за рубежом скончались. 8 граждан выздоровели: Япония - 4, Италия 2, Польша и ФРГ - по одному".

Узнать больше:

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним,

  • По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В результате осложнений скончались 4 человека, один - вылечился. 
  • По состоянию на 5:00 29 февраля в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: