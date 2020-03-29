На карантине из-за COVID-19 за рубежом 171 украинец - МИД

На карантине в 15 странах мира из-за коронавируса находится 171 гражданин Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел

Детали: В частности, по состоянию на 20:00 28 марта, на карантине украинцы находятся в следующих странах: Австралия - 1, Азербайджан - 1, Бельгия - 1, Бразилия - 16, Вьетнам - 9, Италия - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 107, Румыния - 5, РФ - 1.

По данным МИД, 27 граждан проходят лечение в Австрии (3), Доминикане (4), Испании (1), Италии (5), Нигерии (2), в Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польши (2), на Сейшельских островах (1), а также в США (1), ФРГ (4) и в Швейцарии (1).

129 716 граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.

Дословно: "4 гражданки за рубежом скончались. 8 граждан выздоровели: Япония - 4, Италия 2, Польша и ФРГ - по одному".

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