Закриті кордони: У суботу до України повернулися понад 16 тисяч громадян
28 березня на територію України повернулися понад 16 тисяч громадян, понад 5,7 тисяч осіб повернулися з-за кордону без власного транспорту.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС.
Майже 3,5 тисячі українців, які прибули 21 спецрейсом, прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль".
Також 28 березня Україну залишили 5,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.
Загалом у суботу Держприкордонслужба України здійснила менше 22 тисяч пропускних операцій - удвічі менше, ніж попередньої доби.
Дослівно: "На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки", заявили у ДПСУ.
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Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС
Нагадаємо,
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
- Після заяви президента про закриття кордонів до кінця п'ятниці пасажиропотік через державний кордон зріс, особливо громадян без транспортних засобів.
- З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
- За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян.