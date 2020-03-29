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Закриті кордони: У суботу до України повернулися понад 16 тисяч громадян

Неділя, 29 березня 2020, 10:04
Закриті кордони: У суботу до України повернулися понад 16 тисяч громадян

28 березня на територію України повернулися понад 16 тисяч громадян, понад 5,7 тисяч осіб повернулися з-за кордону без власного транспорту.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС. 

Майже 3,5 тисячі українців, які прибули  21 спецрейсом,  прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль".

Також 28 березня Україну залишили 5,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

Загалом у суботу Держприкордонслужба України здійснила менше 22 тисяч пропускних операцій - удвічі менше, ніж попередньої доби.

Дослівно: "На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки", заявили у ДПСУ. 

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Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Нагадаємо, 

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. 
  • Після заяви президента про закриття кордонів до кінця п'ятниці пасажиропотік через державний кордон зріс, особливо громадян без транспортних засобів.
  • З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
  • За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян

Українська правда

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Теми: карантинПрикордонна службакордонкоронавірус
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