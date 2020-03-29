Закриті кордони: У суботу до України повернулися понад 16 тисяч громадян

28 березня на територію України повернулися понад 16 тисяч громадян, понад 5,7 тисяч осіб повернулися з-за кордону без власного транспорту.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС.

Майже 3,5 тисячі українців, які прибули 21 спецрейсом, прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль".

Також 28 березня Україну залишили 5,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

Загалом у суботу Держприкордонслужба України здійснила менше 22 тисяч пропускних операцій - удвічі менше, ніж попередньої доби.

Дослівно: "На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки", заявили у ДПСУ.

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