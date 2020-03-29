Закрытые границы: В субботу в Украину вернулись более 16 тысяч граждан

28 марта на территорию Украины вернулись более 16 тыс. граждан, более 5,7 тыс. человек вернулись из-за границы без собственного транспорта.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Для перевозки пеших путешественников привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Почти 3,5 тысячи украинцев, которые прибыли 21 спецавиарейсом, пограничники оформили в аэропорту "Борисполь".

Также 28 марта Украину покинули 5,3 тыс. иностранцев, которые были оформлены на выезд.

Всего в субботу Госпогранслужба Украины осуществила менее 22 тысяч пропускных операций - вдвое меньше, чем предыдущей эпохи.

Дословно: "На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", заявили в ГПСУ.

Напомним,