Закрытые границы: В субботу в Украину вернулись более 16 тысяч граждан
28 марта на территорию Украины вернулись более 16 тыс. граждан, более 5,7 тыс. человек вернулись из-за границы без собственного транспорта.
Источник: Госпогранслужба
Детали: Для перевозки пеших путешественников привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.
Почти 3,5 тысячи украинцев, которые прибыли 21 спецавиарейсом, пограничники оформили в аэропорту "Борисполь".
Также 28 марта Украину покинули 5,3 тыс. иностранцев, которые были оформлены на выезд.
Всего в субботу Госпогранслужба Украины осуществила менее 22 тысяч пропускных операций - вдвое меньше, чем предыдущей эпохи.
Дословно: "На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", заявили в ГПСУ.
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Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД
Напомним,
- 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
- После заявления президента о закрытии границ до конца пятницы пассажиропоток через государственную границу возрос, особенно граждан без транспортных средств.
- С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы смогут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте.
- По данным МИД, по состоянию на вечер 28 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулись 129 716 граждан.