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Після звільнення Богдана збір голосів у "Слузі народу" може ускладнитися

Вівторок, 3 березня 2020, 08:58
Після звільнення Богдана збір голосів у Слузі народу може ускладнитися

Фракція "Слуга народу" все менш монолітна, тож збір голосів за кадрові ротації в Кабінеті міністрів може стати проблемним.

Джерело: стаття "Української правди" за назвою "Зеленський на порозі кризи влади"

Деталі: Формально у "Слуги народу" є понад 250 голосів, але без погодження з малими групами всередині фракції Банкова не може провести через Верховну Раду принципові рішення.

Часом на пленарних засіданнях рішення приймають завдяки тому, що "Слузі народу" підголосовує котрась із "малих" фракцій. Через внутрішні неузгодженння "монобільшість" уже провалила масу законодавчих ініціатив свого ж уряду.

Депутати "Слуги народу"  ще з осені почали групуватися навколо неформальних лідерів і шукати канали зв'язку з олігархічними групами.

Нейтралізувати такі відцентрові рухи донедавна вдавалося завдяки Андрію Богдану, який до звільнення з посади голови Офісу президента грав роль "поганого поліцейського" в команді Володимира Зеленського.

Один із наближених до Богдана співрозмовників УП вважає, що звільнення Богдана погано позначиться на взаємодії президента з фракцією.

Пряма мова: "Така схема працює, поки є і поганий, і хороший поліцейський. Якщо поганий випадає, то два хороших нічого вирішити не можуть. Їх однаково ніхто слухати не буде… В Офісі ще не розуміють, але фракція усе глибше ділиться. Тримати її разом і змушувати працювати буде все складніше".

Передісторія:

  • 10 лютого Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку з посади керівника Офісу президента. Передцим він мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. 
  • 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
  • Наприкінці лютого почали ширитися чутки про зміну Олексія Гончарука на посаді прем’єр-міністра, але сам Гончарук 1 березня заявив, що поки заяви про відставку не писав. В умовах імунітету уряду лише заява прем’єра може бути формальною підставою для його звільнення.

Читайте також: Гончарук усе? Що відбувається між Зеленським і Кабміном

Теми: Слуга народуВерховна РадаБогданЗеленськийКабінет міністрів
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