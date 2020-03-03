Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного

Вівторок, 3 березня 2020, 10:21
Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд, попри супротив системи, продовжує працювати і приймати важливі для держави рішення.

Джерело: Гончарук перед засіданням Кабміну 3 березня

Пряма мова: "Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, супротив системи продовжується. Але нічого страшного, ми своїм принципам не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі".

Деталі: Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".

Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і  податками на митниці".

Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.

Ірина Балачук, УП
Теми: ГончарукКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: