Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд, попри супротив системи, продовжує працювати і приймати важливі для держави рішення.

Джерело: Гончарук перед засіданням Кабміну 3 березня

Пряма мова: "Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, супротив системи продовжується. Але нічого страшного, ми своїм принципам не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі".

Деталі: Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".

Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і податками на митниці".

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