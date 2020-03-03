Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного

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Вівторок, 3 березня 2020, 11:21

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд, попри супротив системи, продовжує працювати і приймати важливі для держави рішення.

Джерело: Гончарук перед засіданням Кабміну 3 березня

Пряма мова: "Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, супротив системи продовжується. Але нічого страшного, ми своїм принципам не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі".

Деталі: Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".

Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і  податками на митниці".

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.

Ірина Балачук, УП
Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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