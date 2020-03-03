Нардепам роздали маніпулятивні тези для звільнення Гончарука та інших

Серед депутатів так званої групи Коломойського-Авакова почали розповсюджувати тези, за допомогою яких 4 березня намагатимуться звільнити прем'єр-міністра Олексія Гончарука, директора НАБУ Артема Ситника та генпрокурора Руслана Рябошапку.

Джерело: блог засновника StateWatch Олександра Лємєнова на "Українській правді"

Пряма мова: "Група Коломойського-Авакова всіма силами хоче "збити" очільника уряду Олексія Гончарука, а також – звільнити директора НАБУ Артема Ситника та Генпрокурора Руслана Рябошапку. Але здравим депутатам очевидно, що брехнею цього домогтися неможливо. Сподіваємось, вищезазначений аналіз допоможе розібратись в ситуації і тим, хто сумнівався".

Деталі: У роздруківці, яка має назву ""Серйозна розмова" з урядом і силовиками" говориться про необхідність "потрійного перезавантаження" уряду: структурного, кадрового і загалом політики Кабміну.

У тезах згадується провальна політика уряду щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень, відсутність механізмів підтримки інвесторів тощо.

Також вказується, що об’єднання міністерств, яке запропонував Кабмін у серпні 2019 року, не спрацювало: цілі галузі залишилися без нагляду держави взагалі, бо у міністрів просто не доходять руки охопити все розмаїття діяльності свого відомства; і загалом в уряді бракує людей з чіткою відповідальністю за конкретні напрямки розвитку країни.

Крім того, відзначається, що деякі міністри не справляються з покладеними на них завданнями, а керівники низки центральних органів виконавчої влади та служб, які є критично важливими для наповнення бюджету, не показують потрібного результату.

Окремо вказується, що є зауваження до правоохоронних та антикорупційних органів, особливо до генпрокурора та голови НАБУ, НАЗК, які так і не змогли притягнути до відповідальності корупціонерів.

Тому, як вказується у роздруківках для нардепів, щодо Кабміну і силовиків "треба робити інституціональні та кадрові висновки".

У свою чергу Лємєнов назвав тези для депутатів "підміною понять" і "маніпуляцією".

Він пояснив, що будь-який кримінальний процес триває місяцями, якщо не роками, що НАЗК – це орган превенції, а не покарання, а викривачі ніяк не стосуються пришвидшення притягнення корупціонерів до відповідальності.

Лємєнов також нагадав, що Офіс генпрокурора здійснює лише процесуальне керівництво, а прокуратура вже навіть втратила функцію слідства.

За його словами, НАБУ спрямувало до суду близько 245 кейсів, 438 обвинувачених, 38 вироків, і тепер пришвидшення притягнення до відповідальності залежить не від його керівника чи керівника ОГУ, а від роботи судів.

Лємєнов також наголосив, що депутати не можуть втручатись в слідчі дії, бо це є злочином. Але порадив вникати у юридичні тонкощі, бо "очевидно, що переважна більшість "слуг народу" не розуміє, як має функціонувати орган правопорядку чи правосуддя в демократичній країни".

Він також нагадав, що депутати не можуть нічого вимагати від директора НАБУ чи генпрокурора, окрім як публічної звітності за пророблену роботу.

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