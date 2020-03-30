Из провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавируса в Китае, возобновили авиасообщение

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Понедельник, 30 марта 2020, 03:45

Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение, исключением остается столица региона - город Ухань.

Источник: Xinhua, сообщает Укринформ

Детали: По данным Администрации гражданской авиации Китая, все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в Хубэе были восстановлены. Исключением является международный аэропорт Тяньхэ в столице провинции городе Ухань.

25 марта в Хубэе также отменили ограничения на выезд во всех районах, кроме Ухань. Включая все контрольно-пропускные пункты на выездах со скоростных автомагистралей, автомагистрали национального и регионального уровня вновь открыты.

Напомним:

  • Всего по состоянию на 30 марта в Китае на COVID-19 заболели 82 122 человека, 3304 больных умерли.
  • Из них в провинции Хубэй заболели 67 801 человек, 3182 больных умерли.
  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса

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Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Настя Зинченко отказалась эвакуироваться из Уханя, потому что ей запретили взять с собой свою собаку Мишель.
  • Власти города Ухань в Китае отказали Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

Темы: Китай коронавирус эпидемия авиа


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