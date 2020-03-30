САП завела дело по "пленкам Ермака"

САП начала уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лероса, обнародовавшего видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака - Дениса Ермака - договаривается о трудоустройстве заинтересованных лиц на определенные должности в органах власти.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины ".

Детали: В Специализированнуантикоррупционную прокуратуру поступило обращение от народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

САП отмечает, что в своем обращении народный депутат просит проверить причастность одного из руководителей Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что было раньше: Журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат председателя Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.

Предыстория: