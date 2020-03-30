САП завела дело по "пленкам Ермака"
САП начала уголовное производство по обнародованным народным депутатом Гео Леросом видеозаписям, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - договаривается о трудоустройстве заинтересованных лиц на определенные должности в органах власти.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины ".
Детали: В Специализированнуантикоррупционную прокуратуру поступило обращение от народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.
САП отмечает, что в своем обращении народный депутат просит проверить причастность одного из руководителей Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.
Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
Что было раньше: Журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат председателя Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.
Предыстория:
- 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращения с "пленками".