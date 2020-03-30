Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП завела дело по "пленкам Ермака"

Понедельник, 30 марта 2020, 13:20
САП завела дело по пленкам Ермака

САП начала уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лероса, обнародовавшего видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака - Дениса Ермака - договаривается о трудоустройстве заинтересованных лиц на определенные должности в органах власти.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины ".

Детали: В Специализированнуантикоррупционную прокуратуру поступило обращение от народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

САП отмечает, что в своем обращении народный депутат просит проверить причастность одного из руководителей Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что было раньше: Журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат председателя Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.

Предыстория:

  • 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращения с "пленками".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гео Лерос Андрей ЕрмакАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: