Емец заявления об увольнении не писал: настроен работать дальше

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Понедельник, 30 марта 2020, 13:30

Министр здравоохранения Илья Емец заявления на увольнение не писал и продолжает работать в штатном режиме.

Источник: комментарий пресс-секретаря Ильи Емца Артема Дегтяренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Министр здравоохранения Илья Емец не писал заявление об увольнении.

Мы все работаем в штатном режиме. Илья Емец пришел на должность, чтобы выполнить две задачи: воплотить медреформу и второе - это борьба с коронавирусом.

Министр настроен работать до тех пор, пока не выполнит эти задачи".

Украинская правда
Темы: Емец Минздрав увольнение Кабинет министров Верховная Рада


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