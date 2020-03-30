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Емец заявления об увольнении не писал: настроен работать дальше

Понедельник, 30 марта 2020, 13:30
Емец заявления об увольнении не писал: настроен работать дальше

Министр здравоохранения Илья Емец заявления на увольнение не писал и продолжает работать в штатном режиме.

Источник: комментарий пресс-секретаря Ильи Емца Артема Дегтяренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Министр здравоохранения Илья Емец не писал заявление об увольнении.

Мы все работаем в штатном режиме. Илья Емец пришел на должность, чтобы выполнить две задачи: воплотить медреформу и второе - это борьба с коронавирусом.

Министр настроен работать до тех пор, пока не выполнит эти задачи".

Что было раньше: 30 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 3283 об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на эту должность Максима Степанова.

Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

Украинская правда

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Темы: ЕмецМинздравувольнениеКабинет министровВерховная Рада
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