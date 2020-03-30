Емец заявления об увольнении не писал: настроен работать дальше

Министр здравоохранения Илья Емец заявления на увольнение не писал и продолжает работать в штатном режиме.

Источник: комментарий пресс-секретаря Ильи Емца Артема Дегтяренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Министр здравоохранения Илья Емец не писал заявление об увольнении.

Мы все работаем в штатном режиме. Илья Емец пришел на должность, чтобы выполнить две задачи: воплотить медреформу и второе - это борьба с коронавирусом.

Министр настроен работать до тех пор, пока не выполнит эти задачи".