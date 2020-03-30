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У Чернівцях помер хворий на Covid-19 – облдержадміністрація

Понеділок, 30 березня 2020, 16:27
У Чернівцях помер хворий на Covid-19 – облдержадміністрація

У Чернівецькій міській лікарні №1 помер пацієнт, інфікований коронавірусом, який надійшов 25 березня.

Джерело: Чернівецька ОДА 

Деталі: 84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до медичного закладу ввечері 25 березня у важкому стані. Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень.

27 березня у хворого підтвердили коронавірус. Зазначається, що допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів.

Дослівно: "На жаль, 30 березня недужий помер. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!".

Передісторія:

  • Чернівці стали першим місцем в Україні, де було офіційно зареєстровано перший випадок зараження короноавірусом Covid-19. Ним став чоловік, який повернувся після подорожі Італією. Наразі він уже одужав.
  • Станом на 10:00 30 березня в Україні було підтверджено 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків, у Чернівецькій області - 75 випадків (1 летальний — 33-річна жінка померла в ніч на 17 березня).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівці
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