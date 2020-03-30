У Чернівцях помер хворий на Covid-19 – облдержадміністрація
У Чернівецькій міській лікарні №1 помер пацієнт, інфікований коронавірусом, який надійшов 25 березня.
Джерело: Чернівецька ОДА
Деталі: 84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до медичного закладу ввечері 25 березня у важкому стані. Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень.
27 березня у хворого підтвердили коронавірус. Зазначається, що допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів.
Дослівно: "На жаль, 30 березня недужий помер. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!".