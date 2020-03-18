Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція
На Буковині поліція розслідуватиме обставини смерті 33-жінки, у якої діагностували коронавірус, розпочато провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків медпрацівниками.
Джерело: пресслужба поліції Чернівецької області
Дослівно: "Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками внаслідок захворювання на COVID-19 померла 33-річна жінка.
У дописі в одній із соціальних мереж зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті".
Деталі: Щоб перевірки інформацію та з’ясування обставини і надати правову оцінку діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.
Що було раніше: В ніч на 17 березня з’явилась інформація, що в інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла молода жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
Але підтвердження, що в неї був коронавірус, тоді не було. Її аналізи були на дослідженні.
Згодом у МОЗ офіційно підтвердили, що від коронавірусу у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.
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Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Передісторія:
- В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.