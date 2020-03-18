Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція

Середа, 18 березня 2020, 14:38
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція

На Буковині поліція розслідуватиме обставини смерті 33-жінки, у якої діагностували коронавірус, розпочато провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків медпрацівниками.

Джерело: пресслужба поліції Чернівецької області

Дослівно: "Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками внаслідок захворювання на COVID-19 померла 33-річна жінка.

У дописі в одній із соціальних мереж зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті".

Деталі: Щоб перевірки інформацію та з’ясування обставини і надати правову оцінку діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.

Що було раніше: В ніч на 17 березня з’явилась інформація, що в інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла молода жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Але підтвердження, що в неї був коронавірус, тоді не було. Її аналізи були на дослідженні.

Згодом у МОЗ офіційно підтвердили, що від коронавірусу у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Передісторія:

  • В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусЧернівецька областькарантинполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: