В Черновцах умер больной Covid-19 – облгосадминистрация

В Черновицкой городской больнице №1 умер пациент, инфицированный коронавирусом, который поступил 25 марта.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: 84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.

27 марта у больного подтвердили коронавирус. Отмечается, что помощь ему оказывали соответствии с действующими требованиями и протоколами.

Дословно: "К сожалению, 30 марта больной умер. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!".

Предыстория:

Черновцы стали первым местом в Украине, где был официально зарегистрирован первый случай заражения короноавирусом Covid-19. Им стал мужчина, который вернулся после путешествия по Италии. Сейчас он уже выздоровел.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине было подтверждено 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев, в Черновицкой области - 75 случаев (1 летальный - 33-летняя женщина умерла в ночь на 17 марта).

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