В Черновцах умер больной Covid-19 – облгосадминистрация

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Понедельник, 30 марта 2020, 16:27

В Черновицкой городской больнице №1 умер пациент, инфицированный коронавирусом, который поступил 25 марта.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: 84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.

27 марта у больного подтвердили коронавирус. Отмечается, что помощь ему оказывали соответствии с действующими требованиями и протоколами.

Дословно: "К сожалению, 30 марта больной умер. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!".

Украинская правда
Темы: коронавирус Черновцы


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