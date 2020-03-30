Сивохо звільнили з РНБО

Шоумена і коміка Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, на якій він перебував на громадських засадах.

Джерело: відповідь апарат РНБО на запит "Детектора медіа"

Дослівно: "Станом на 24 березня ц.р. (дата, коли надіслали запит, – ред.) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах".

Деталі: Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили.

Водночас там поінформували, що також звільнений з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

Що було раніше: 12 березня ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі.

Передісторія: