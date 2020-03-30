Сивохо звільнили з РНБО

19618 переглядів
Понеділок, 30 березня 2020, 13:43

Шоумена і коміка Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, на якій він перебував на громадських засадах.

Джерело: відповідь апарат РНБО на запит "Детектора медіа"

Дослівно: "Станом на 24 березня ц.р. (дата, коли надіслали запит, – ред.) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах".

Деталі: Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили. 

Водночас там поінформували, що також звільнений з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

Що було раніше: 12 березня ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі.

Передісторія:

  • Українського актора, гумориста та тренера шоу "Ліга Сміха" Сергія Сивохо призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу у жовтні 2019 року.
  • Сивохо на позачергових парламентських виборах балотувався по 49-му одномандатному округу у Донецькій області, але до Верховної Ради не пройшов. 
  • Ткаченко був директором і співвласником ТОВ "Квартал-концерт" з групи "Квартал" і театрально-концертного агентства ТОВ "Нью Фрідом". На позачергових парламентських виборах він пройшов у Раду за списками "Слуги народу". 

Теми: Сивохо РНБО звільнення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Якою має бути національна діалогова платформа: висновки історії з Сивохом 20 березня 2020, 09:30
Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку 18 березня 2020, 10:00
Частина "Слуг народу" вимагають, аби Данілов звільнив Сивохо 16 березня 2020, 13:19
Усі новини
Головні новини
Сивохо звільнили з РНБО
САП розпочала справу за "плівками Єрмака"
Голова МЗС розповів, що буде з безвізом після коронавірусу
30 березня. No time to die: Італія майже на піку, бунт туристів в Україні, в Туреччині спалах
Усі новини
думка

Як вплине на розвиток вашої дитини менша кількість іграшок?

здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування