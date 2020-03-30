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Сивохо звільнили з РНБО

Понеділок, 30 березня 2020, 13:43
Сивохо звільнили з РНБО

Шоумена і коміка Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, на якій він перебував на громадських засадах.

Джерело: відповідь апарат РНБО на запит "Детектора медіа"

Дослівно: "Станом на 24 березня ц.р. (дата, коли надіслали запит, – ред.) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах".

Деталі: Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили. 

Водночас там поінформували, що також звільнений з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

Що було раніше: 12 березня ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі.

Передісторія:

  • Українського актора, гумориста та тренера шоу "Ліга Сміха" Сергія Сивохо призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу у жовтні 2019 року.
  • Сивохо на позачергових парламентських виборах балотувався по 49-му одномандатному округу у Донецькій області, але до Верховної Ради не пройшов. 
  • Ткаченко був директором і співвласником ТОВ "Квартал-концерт" з групи "Квартал" і театрально-концертного агентства ТОВ "Нью Фрідом". На позачергових парламентських виборах він пройшов у Раду за списками "Слуги народу". 

"Українська правда" у Threads

Теми: СивохоРНБОзвільнення
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