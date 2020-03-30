Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сивохо: Не расстроились из-за "корочек", но переживаем об утерянном Донбассе

Понедельник, 30 марта 2020, 17:40
Сивохо: Не расстроились из-за корочек, но переживаем об утерянном Донбассе

Сергей Сивохо считает свое увольнение сигналом о том, что Совету национальной безопасности и обороны больше не интересна реинтеграция Донбасса, но он сам продолжит работу над Национальной платформой примирения и единства.

Источник: пост Сивохо в Facebook

Прямая речь: "Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства.

РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.

Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!

Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам".

Этому предшествовало: Сергея Сивохо, который ранее был известен как шоумен и комик, уволили с должности советника секретаря СНБО Украины, которую он занимал на общественных началах.

Также уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Перед этим, 12 марта, Сивохо пытался презентовать Национальную платформу примирения и единства – но это мероприятие сорвали: ветераны полка "Азов" вытолкали Сивохо с презентации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СивохоСНБОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Сивохо
Сивохо раскритиковал вояж "слуг" на Донбасс
Сивохо уволили из СНБО
Какой должна быть национальная диалоговая платформа: выводы истории с Сивохо
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: