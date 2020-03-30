Сивохо: Не расстроились из-за "корочек", но переживаем об утерянном Донбассе

Сергей Сивохо считает свое увольнение сигналом о том, что Совету национальной безопасности и обороны больше не интересна реинтеграция Донбасса, но он сам продолжит работу над Национальной платформой примирения и единства.

Источник: пост Сивохо в Facebook

Прямая речь: "Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства.

РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.

Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!

Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам".

Этому предшествовало: Сергея Сивохо, который ранее был известен как шоумен и комик, уволили с должности советника секретаря СНБО Украины, которую он занимал на общественных началах.

Также уволили с должности советника секретаря СНБО на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Перед этим, 12 марта, Сивохо пытался презентовать Национальную платформу примирения и единства – но это мероприятие сорвали: ветераны полка "Азов" вытолкали Сивохо с презентации.