Левіну продовжили арешт, Венедіктова запевняє, що справу Гандзюк доведуть до кінця

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк не втратить темпу і буде доведене до кінця.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Розслідування справи Катерини Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу - це наша принципова позиція. У кримінальному провадженні змінився куратор - це мій заступник Олексій Симоненко. Однак група прокурорів і група слідчих СБУ залишаються ті ж, які здійснили прорив у слідстві. Всі налаштовані на реальний результат і скерування обвинувальних актів до суду.

Водночас ми відкриті і вітаємо парламентський контроль та контроль громадськості, і нам буде про що звітувати і надалі. Наше завдання діяти в рамках закону, щоб якнайшвидше встановити істину і покарати всіх винних".

Деталі: Повідомляється, що Венедіктова провела зустріч з керівництвом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради дл здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко поінформував про останні новини провадження.

За його словами, 30 березня Печерський районний суд Києва продовжив строк запобіжного заходу одного із підозрюваних (Олексію Левіну), якого раніше було екстрадовано з Республіки Болгарія в Україну. Він залишиться під вартою до 28 травня 2020 року.

Прокурори та слідчі розповіли парламентарям про стан досудового розслідування з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

Що передувало: Суд продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29 липня 2020 року. Тому зараз триває робота щодо його завершення та направлення обвинувального акту до суду.

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