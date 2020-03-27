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Батько Гандзюк про усунення Трепака від справи: Генпрокурор починає шлях з брехні

П'ятниця, 27 березня 2020, 19:07
Батько Гандзюк про усунення Трепака від справи: Генпрокурор починає шлях з брехні

Батько активістки Катерини Гандзюк, яка загинула після нападу, назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення заступника генерального прокурора Віктора Трепака

Джерело: пост Віктора Гандзюка у facebook

Дослівно: "Шок. Володимир Зеленський, те що новий генпрокурор Венедіктова починає свій шлях на посаді з брехні по справі вбивства моєї доньки, Катерини Гандзюк, – це відверта ганьба, про яку я не збираюсь мовчати… 

Мене тільки хвилює питання, чому весь день мовчите ви?

Чому ви терпите це знущання? Чому вам сьогодні стало байдуже, що ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї доньки?

Чому мовчите, коли нового генпрокурора взагалі не цікавить доля десятків інших активістів, які пережили десятки інших нападів? А Сергію Стерненку взагалі прямо кажуть, що замість розслідування трьох нападів на нього, йому треба готуватись до тюрми? Що відбувається? А мене теж потім в тюрму посадите, бо не мовчу?

Просто сором. Неймовірний сором.

Не пробачу, ніколи".

Деталі: Батько активістки назвав Трепака прокурором, "який перший серйозно взявся за справу та повернув в Україну кримінального авторитета Москала (Олексія Левіна – УП)  і виписав йому підозру".

Гандзюк додав, що президент Володимир Зеленський особисто обіцяв йому результат у розслідуванні, а зараз його "протеже за один день робить цей результат ще на місяці вперед недосяжним".

Гандзюк наголосив, що у прокурорів мало часу, і шанси на справедливість постійно "тануть як арктичні льодовики від глобального потепління".

А в нового куратора у справі, на думку чоловіка, немає часу розбиратись у "сотнях прізвищ кримінального ОПГ, що роками вбивало людей на Херсонщині".

Також батько активістки обурився, що після усунення Трепака він побачив "радісні пости адвокатів" Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу.

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.

Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту
  • 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку. Після цього звільнився заступник генпрокурора Віталій Касько.
  • 17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора  Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.
  • Тоді ще один заступник генпрокурора Віктор Чумак теж подав у відставку.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкОфіс генпрокурораВенедіктова
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